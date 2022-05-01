Як жінка з окупації вивозила 16 собак у машині

Подібна ситуація трапилася із Світланою Бардою. Жінка розводила собак у селі Березівка під Києвом, доки туди не увірвалися російські окупанти.

Читайте також Нервує, коли чує про "русскіх": нацгвардієць показав собаку, яка допомагає йому на службі

Жінка прийняла рішення виїжджати, коли після двох тижнів окупації у тварин почала закінчуватися їжа. Про те, щоб залишити їх навіть й не мовилося, адже для неї це не просто тварини, а, як вона зазначила, діти.

Світлана, дізнавшись про "зелений коридор", завантажила собак у бус і вирушила в напрямку Рівненщини.

Вона каже, що її подорож була довгою і виснажливою. По дорозі авто перевіряли на 10 блокпостах, аби переконатися, що жінка перевозить дійсно собак.

Важко їхали, бо битої техніки дуже багато. Було важко дивитися… мертві люди лежали на дорозі – у своєму житті я такого не бачила, і більше не хочу,

– розповіла Світлана.

Наразі із 16 собаками її прихистили знайомі на Рівненщині. Попри теплий прийом, вони мріють скоро повернутися додому.

До теми – як жінка з окупації вивозила 16 собак у машині: дивіться відео