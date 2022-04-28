Нацгвардієць показав Джавеліну, яка допомогає на фронті

Історію захисника та його вірної Джавеліни опублікували військові Національної гвардії України. Цуценя саме знайшло військових.

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На початку війни на наш блокпост приблудилося це маленьке цуценя і я одразу ж вирішив: залишимо у нас! Дав їй ім'я Джавеліна,

– розповідає нацгвардієць із позивним Князь.



Нацгвардієць Князь з собакою Джавеліною боронять Україну / Фото Нацгвардія

Джавеліна любить людей у формі, але не любить "руських"

Нацгвардієць розповів, що Джавеліна любить людей у формі, слухняна і розумна собака і вже знає прості команди. А ще нервує, коли чує про "руських".

Джавеліна – своєрідний наш оберіг і розрада,

– додав військовий.



Собака стала справжнім другом військовому / Фото Нацгвардія

Князь зі своєю підопічною вже змінили декілька позицій і в усьому один одного підтримують. Гвардієць – турботою і вихованням, а Джавелінка – безкорисною любов'ю.

Нагадаємо, раніше в Одеському зоопарку народилось телятко, яке назвали як і тезку-кошенятко з Рівненщини – Джавелін. Тепер це дуже популярне ім'я серед наших менших друзів.

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