Нацгвардієць показав Джавеліну, яка допомогає на фронті
Історію захисника та його вірної Джавеліни опублікували військові Національної гвардії України. Цуценя саме знайшло військових.
Увага "Ой, у лузі червона калина" дитячим голосом у спорожнілому Краматорську: щемливе відео
На початку війни на наш блокпост приблудилося це маленьке цуценя і я одразу ж вирішив: залишимо у нас! Дав їй ім'я Джавеліна,
– розповідає нацгвардієць із позивним Князь.
Нацгвардієць Князь з собакою Джавеліною боронять Україну / Фото Нацгвардія
Джавеліна любить людей у формі, але не любить "руських"
Нацгвардієць розповів, що Джавеліна любить людей у формі, слухняна і розумна собака і вже знає прості команди. А ще нервує, коли чує про "руських".
Джавеліна – своєрідний наш оберіг і розрада,
– додав військовий.
Собака стала справжнім другом військовому / Фото Нацгвардія
Князь зі своєю підопічною вже змінили декілька позицій і в усьому один одного підтримують. Гвардієць – турботою і вихованням, а Джавелінка – безкорисною любов'ю.
Нагадаємо, раніше в Одеському зоопарку народилось телятко, яке назвали як і тезку-кошенятко з Рівненщини – Джавелін. Тепер це дуже популярне ім'я серед наших менших друзів.
До теми – Пес Патрон – талісман чернігівських піротехніків: дивіться відео