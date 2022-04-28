Нацгвардиец показал Джавелину, помогающую на фронте

Историю защитника и его верной Джавелины опубликовали военные Национальной гвардии Украины. Щенок сам нашел военных.

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В начале войны на наш блокпост приблудился этот маленький щенок и я сразу же решил: оставим у нас! Дал ей имя Джавелина,

– рассказывает нацгвардеец с позывным Князь.



Нацгвардиец Князь с собакой Джавелиной защищают Украину / Фото Нацгвардия

Джавелина любит людей в форме, но не любит "русских"

Нацгвардиец рассказал, что Джавелина любит людей в форме, послушная и умная собака и уже знает простые команды. А еще нервничает, когда слышит о "русских".

Джавелина – своеобразный наш оберег и утешение,

– добавил военный.



Собака стала настоящим другом военному / Фото Нацгвардия

Князь со своей подопечной уже сменили несколько позиций и во всем друг друга поддерживают. Гвардиец – заботой и воспитанием, а Джавелинка – безответной любовью.

Напомним, ранее в Одесском зоопарке родился теленок, который назвали как и тезку-кошенка из Ровенщины – Джавелин. Теперь это очень популярное имя среди наших меньших друзей.

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