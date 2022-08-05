Ночной обстрел городов и вероятный перехват стратегической инициативы: главное за 163 день войны

Уже 163 дня украинские военные борются с захватчиками. ВСУ дают сражение врагу на всех участках фронта.

В одном материале 24 канал собрал самые важные события 5 августа. О том, что происходило на войне, политике и дипломатии – читайте ниже.

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06:01 Американский Институт войны в новом анализе сообщил, что Украина, возможно, перехватывает стратегическую инициативу в войне с Россией.

05:08 Владимир Зеленский опроверг российские фейки по торговле оружием в Украине. Президент заявил, что все партнеры, предоставляющие оружие, видят его передвижение. Зеленский активно работает над тем, чтобы расширять возможности внешней политики.

03:08 российские войска в ночь на 5 августа произвели обстрел Запорожской области. В целом по региону выпустили сразу несколько ракет. Зафиксирован "приход" нескольких ракет рядом с областным центром. По предварительной информации, жертв нет.

02:26 ВСУ на Юге уничтожили 4 зенитно-ракетных системы С-300 и 3 склада боеприпасов врага. Кроме того, удалось ликвидировать 39 кафиров.

01:22 российские кафиры в ночь на 5 августа ударили по Николаеву, Запорожью, Никополю и Харьковщине. Масштабная воздушная тревога началась в Украине около 01:45.

00:06 Россия активно убеждает, что хочет мирных переговоров. Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что переговоры с россией похожи не на диалог, а на ультиматумы со стороны кремля.