16-летняя модель решила заняться военным делом: захватывающая история

16-летняя Анастасия Горбенко уже более двух лет участвует в модельных показах. После них – обучается военному делу. А недавно даже завоевала право носить берет морпеха.

После модных показов вместо трендовых платьев девушка надевает военную форму и идет на тренировку в Клуб юных моряков. Там она выполняет сложнейшие военные задачи.

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В частности занимается стрелковым делом, тактической медициной, физической подготовкой и изучает рукопашный бой.

Попробовать свои силы в военном деле девушке предложил отец. Уже через год обучения девушка стала одной из лучших в клубе юных моряков.



Анастасия Горбенко на военных учениях

Модельный бизнес девушка называет своим хобби

Настю и еще двух парней командир 503 отдельного батальона морской пехоты пригласил побороться за берет морпеха. Его могут надеть только лучшие.

Кто попало не пойдет спорить с противником, наступать. Кто-то будут забиваться в угол. А те, кто в беретах – идти до конца. Это очень тяжело для девушки. И я горжусь Анастасией,

– отметил Влад, военнослужащий 503 батальона.

Девушка преодолела сложнейшую семикилометровую полосу препятствий. О том, что приняла участие в такой авантюре, не жалеет. Ведь теперь она нашла себя и продолжает заниматься любимым делом.



Настя хочет и в дальнейшем заниматься военным делом

По словам Насти, для нее берет морпеха – не просто головной убор, а награда, которая мотивирует еще больше работать. И хотя ей всего 16 лет, девушка заверила, что готова ко всем испытаниям, чтобы дальше заниматься военным делом.