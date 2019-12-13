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      16-летняя модель решила заняться военным делом: захватывающая история

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      16-летняя Анастасия Горбенко уже более двух лет участвует в модельных показах. После них – обучается военному делу. А недавно даже завоевала право носить берет морпеха.

      После модных показов вместо трендовых платьев девушка надевает военную форму и идет на тренировку в Клуб юных моряков. Там она выполняет сложнейшие военные задачи.

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      В частности занимается стрелковым делом, тактической медициной, физической подготовкой и изучает рукопашный бой.

      Попробовать свои силы в военном деле девушке предложил отец. Уже через год обучения девушка стала одной из лучших в клубе юных моряков.


      Анастасия Горбенко на военных учениях

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      Настю и еще двух парней командир 503 отдельного батальона морской пехоты пригласил побороться за берет морпеха. Его могут надеть только лучшие.

      Кто попало не пойдет спорить с противником, наступать. Кто-то будут забиваться в угол. А те, кто в беретах – идти до конца. Это очень тяжело для девушки. И я горжусь Анастасией,
      – отметил Влад, военнослужащий 503 батальона.

      Девушка преодолела сложнейшую семикилометровую полосу препятствий. О том, что приняла участие в такой авантюре, не жалеет. Ведь теперь она нашла себя и продолжает заниматься любимым делом.


      Настя хочет и в дальнейшем заниматься военным делом

      По словам Насти, для нее берет морпеха – не просто головной убор, а награда, которая мотивирует еще больше работать. И хотя ей всего 16 лет, девушка заверила, что готова ко всем испытаниям, чтобы дальше заниматься военным делом.

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      Автор: Андриана Строцкая
      Теги: Новости Украины Дети и несовершеннолетние Новости Черкасс Вооруженные силы Украины
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