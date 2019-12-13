16-летняя модель решила заняться военным делом: захватывающая история
16-летняя Анастасия Горбенко уже более двух лет участвует в модельных показах. После них – обучается военному делу. А недавно даже завоевала право носить берет морпеха.
После модных показов вместо трендовых платьев девушка надевает военную форму и идет на тренировку в Клуб юных моряков. Там она выполняет сложнейшие военные задачи.
Интересно! Сложнейшая спецоперация: как стадо коров чуть не сорвало миссию украинских морпехов
В частности занимается стрелковым делом, тактической медициной, физической подготовкой и изучает рукопашный бой.
Попробовать свои силы в военном деле девушке предложил отец. Уже через год обучения девушка стала одной из лучших в клубе юных моряков.
Анастасия Горбенко на военных учениях
Модельный бизнес девушка называет своим хобби
Настю и еще двух парней командир 503 отдельного батальона морской пехоты пригласил побороться за берет морпеха. Его могут надеть только лучшие.
Кто попало не пойдет спорить с противником, наступать. Кто-то будут забиваться в угол. А те, кто в беретах – идти до конца. Это очень тяжело для девушки. И я горжусь Анастасией,
– отметил Влад, военнослужащий 503 батальона.
Девушка преодолела сложнейшую семикилометровую полосу препятствий. О том, что приняла участие в такой авантюре, не жалеет. Ведь теперь она нашла себя и продолжает заниматься любимым делом.
Настя хочет и в дальнейшем заниматься военным делом
По словам Насти, для нее берет морпеха – не просто головной убор, а награда, которая мотивирует еще больше работать. И хотя ей всего 16 лет, девушка заверила, что готова ко всем испытаниям, чтобы дальше заниматься военным делом.
Выбор редакции
-
Первая модница Украины: какими образами отличилась Елена Зеленская в 2019 годусегодня , 13:00
-
Подозреваемым в убийстве Шеремета изберут меру пресечения 13 декабря: что происходит сейчассегодня , 11:49
-
Позорное поражение "Шахтера" и вылет "Динамо" могут оставить Украину без Лиги чемпионов 2021сегодня , 11:28