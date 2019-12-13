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      16-річна модель вирішила зайнятися військовою справою: захоплива історія

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      16-річна Анастасія Горбенко вже понад два роки бере участь у модельних показах. Опісля них – йде на військове навчання. А нещодавно навіть виборола право носити берет морпіха.

      Після модних показів замість трендових суконь дівчина одягає військову форму та йде на тренування у Клуб юних моряків. Там вона виконує надскладні військові завдання.

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      Зокрема займається стрілецькою справою, тактичною медициною, фізичною підготовкою та вчить рукопашний бій.

      Спробувати свої сили у військовій справі дівчині запропонував батько. Вже через рік навчань дівчина стала однією з найкращих у клубі юних моряків.


      Анастасія Горбенко на військових навчаннях


      Модельний бізнес дівчина називає своїм хобі

      Настю та ще двох хлопців командир 503 окремого батальйону морської піхоти запросив поборотися за берет морпіха. Його можуть одягнути лише найкращі.

      Абихто не піде сперечатись з супротивником, наступати  Деякі будуть забиватися в куток. А ті, хто в беретах – йтимуть до кінця. Це дуже тяжко для дівчини. І я пишаюсь Анастасією,
      – зазначив Влад, військовий 503 батальйону.

      Дівчина здолала семикілометрову надскладну смугу перешкод. Про те, що взяла участь у такій авантюрі, не шкодує. Адже тепер вона знайшла себе і продовжує займатися улюбленою справою. 


      Настя хоче й надалі займатися військовою справою

      За словами Насті, для неї берет морпіха – не просто головний убір, а відзнака, яка мотивує ще більше працювати. І хоч їй лише 16 років, дівчина запевнила, що готова до всіх випробувань, аби далі займатися військовою справою.

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      Автор: Андріана Строцька
      Теги: Новини України Збройні сили України Новини Черкас Діти і неповнолітні
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