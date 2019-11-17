Надскладна спецоперація: як стадо корів ледь не зірвало місію українських морпіхів

Військовий журналіст Олексій Чубашев і морпіхи 503 окремого батальйону продовжують відточувати навички на міжнародних навчаннях НАТО. Минулий день для Олексія був справжнім випробуванням. Гірський марш-кидок знесилив його настільки, що постало питання про його евакуацію в лікарню.

На щастя, молодий і загартований організм самотужки поборов тотальне виснаження. Але на повноцінне відновлення часу немає, адже командири вже приготували особливу місію. Вона може стати найнебезпечнішою на цих навчаннях.

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Командир відділення обрав Олексія у спецгрупу, яку відправляють у розвідку. Завдання не просто підвищеного, а найвищого рівня відповідальності. Хлопцям лаконічно наголосили – найменшого права на помилку немає. Ні командування навчань, ні міжнародні партнери про вилазку не знають, а діяти доведеться на межі фолу. Якщо спецгрупу виявить патруль, то влетить Олексію, і командиру Олексія, і командирам командирів Олексія.

Головна мета: поставити морпіхів в умови максимально наближені до бойових, згенерувати потрібний рівень адреналіну і спровокувати реальну відповідальність за найменшу помилку.

Є інфа, що тут є скупчення техніки. Потрібно з'ясувати у цьому квадраті, що розташований буквально через 5 кілометрів. Визначити кількість техніки, класифікацію, тобто чи це гусянка, чи колісна техніка, це БТР, БМП, танки, артилерія, особовий склад і його кількість, охорона тощо,

– пояснив командир відділення Юрій Суворов.

Суть завдання наче проста: хлопцям потрібно потайки сфотографувати умовний табір "ворога" і оперативно передати дані командуванню. Але є нюанс. Умовний табір – це склад, який розташований у "жовтій" зоні. Це територія з обмеженим доступом, де розміщені боєприпаси, техніка та зброя, яку використовують під час військових маневрів. Уся складність у тому, що якісне фото складу, реально зробити лише із сусідньої гори. Вона взагалі перебуває у "червоному" квадраті – це територія, яку використовують для відпрацювання пострілів.



Хлопці мають сфотографувати умовний табір "ворога" і передати дані командуванню

Ми знаємо, що сьогодні у "червоний" квадрат снаряди летіти не будуть. Але ця зона завжди під посиленим наглядом.

Як і будь-який військовий, він повинен виконати наказ. Зрозуміло, якщо у тебе немає клепки в голові, то ти виконаєш його будь-якою ціною, але якщо трошки подумати, то можна знайти й інший спосіб вирішення цієї задачі. Маю на увазі, що потрібно не напролом це робити. А тихесенько собі обійти, сфотографувати та піти,

– зазначив офіцер та оператор програми "Рекрут.UA" ЗСУ Єгор Трошкін.

Командир відділення додав, що у квадраті спецоперації вони будуть перебувати незаконно. І розраховувати вони можуть лише на себе. "Там не буде ані евакуації, ані підтримки. Там ми один живий організм. Якщо хтось з нас залишається там, то ми всі залишаємось", – підкреслив командир.



У квадраті спецоперації хлопці будуть перебувати незаконно

Хлопці вже не перший рік працюють як один організм на війні. Для них це завдання – повторення вже давно пройденого матеріалу. А от Олексій у розвідці вперше. Наш військовий журналіст усвідомлює, що він "ризик" для групи. Він твердо налаштований зібрати в кулак всі сили, весь досвід здобутий у ССО і десанті, щоб не підвести морських піхотинців.

Розвідка – це комплекс. У визначенні розвідки сказано, що розвідку ведуть всі та постійно. Від рядового до генерала. Спостереженням, підслуховуванням, аналізом інформації, і навіть, переглядаючи сторінку у фейсбуці на сепарському сайті – це теж розвідка,

– наголосив командир батальйону Вадим Сухареський.

Зрозуміло, що пересуватися у розвідці потрібно дуже обережно. А у горах це ще й фізично складно через постійні підйоми й спуски. Тому кожен крок обдуманий і виважений із повним оглядом на 360. Під час спецоперації хлопці зрозуміли, що на місцевості вони як на долоні. Потрібен новий план. Непомітно дійти до точки призначення хлопцям не вийде. Тому вони вирішують взагалі вийти за територію полігону і піднятися на потрібну гору з іншого боку.



Командир відділення Юрій Суворов

Вирішуючи одну проблему, хлопці зіштовхнулися з іншою. За тим, щоб ніхто не покидав межі полігону слідкує гелікоптер. Тож групі тепер треба дивитися не тільки під ноги, а й над головою. Пам'ятаючи, що найменша помилка може спричинити серйозні проблеми.



За тим, щоб ніхто не покидав межі полігону слідкує гелікоптер

Командир наголосив, що у випадку надзвичайної ситуації хлопці мають розділитися на групки по двоє людей. Досвід командира не підвів – надзвичайна ситуація настала.

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Однак проблемою стали не гармати, а корови. Прямо на новому маршруті перед хлопцями з'явився чабан зі стадом. Для знімальної групи – це звичайні корови. А от для досвідчених воїнів – це цілком серйозна підстава вкотре переглянути свій план.

Чому корови стали проблемою? Зважаючи на бойовий досвід британських розвідників, американських – контакт з пастухом у горах може закінчитися знищенням повністю всієї групи. У американців був такий випадок – вижила лише одна людина. У британців – не вижив жоден член команди. Тому хлопці мають уникати пастуха і йти незручним, але у бойових умовах безпечним шляхом.

Інцидент із пастухом трапився 2005 року у горах Афганістану. Чотирьох "морських котиків" США випадково викрив пастух, який здав їх талібам. У кривавій м'ясорубці вижити вдалося тільки одному американцю – Маркусу Латтреллу. Він написав про це книжку Lone Survivor, за якою потім зняли фільм.

Тож, хлопцям довелося змінити пріоритети – більше про це дивіться у відео.