17 лет колонии строгого режима: крымского активиста осудили в России

Южный окружной военный суд в российском Ростове-на-Дону приговорил к 17 годам колонии строгого режима крымского татарина Энвера Сейтосманова. Его обвиняют в организации ячейки исламской партии "Хизб ут-Тахрир" в Севастополе. Эта партия запрещена в России.

Суд полностью удовлетворил ходатайство стороны обвинения. Об этом сообщает общественное объединение "Крымская солидарность".

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По мнению адвокатов, в течение всего следствия не было представлено ни одного доказательства вины и причастности подсудимых к террористическим актам или насилию.

Защита утверждает, что крымских татар обвиняют и приговаривают к различным срокам только на основании того, что они посещали религиозные собрания, читали религиозную литературу и обсуждали социально-политические темы.

Отметим, что 6 ноября в России военный суд в Ростове вынес приговоры в отношении шести фигурантов дела "ялтинской группы Хизб ут-Тахрир". В целом украинцы должны провести 76 лет за решеткой, а индивидуальные приговоры предусматривают от 7 до 19 лет заключения.



Фигуранты ялтинской "дела Хизб ут-Тахрир" (слева на право): Рефат Алимов, Муслим Алиев, Арсен Джеппаров, Эмир-Усеину Куку, Вадим Сирук, Инвер Бекиров / коллаж 24 канала

Что известно о "ялтинской группе Хизб ут-Тахрир"?

Хизб ут-Тахрир – международная исламская политическая партия, которая действует на территории украинского Крыма и видит своей миссией объединение всех мусульманских стран.



Деятельность организации разрешена в Украине, но в России ее членов преследуют, а саму партию считают "террористической организацией". Впрочем международное право запрещает вводить на оккупированной территории законодательство государства-оккупанта.