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      ЗАМАХ НА СОБОЛЄВА ПОЖЕЖА В КОЛЕДЖІ В ОДЕСІ СНІГ В УКРАЇНІ

      17 років колонії суворого режиму: кримського активіста засудили в Росії

      69 Читать новость на русском
      Енвер Сейтосманов / facebook.com/crimeansolidarity

      Південний окружний військовий суд у російському Ростові-на-Дону засудив до 17 років колонії суворого режиму кримського татарина Енвера Сейтосманова. Його обвинувачують в організації осередку ісламської партії "Хізб ут-Тахрір" у Севастополі. Ця партія заборонена в Росії.

      Суд повністю задовольнив клопотання сторони обвинувачення. Про це повідомляє громадське об'єднання "Кримська солідарність".

      До теми: У Росії засудили одразу 6 українців з окупованого Криму

      На думку адвокатів, протягом усього слідства не було представлено жодного доказу провини та причетності підсудних до терористичних актів або насильства.

      Захист стверджує, що кримських татар звинувачують і засуджують до різних термінів лише на підставі того, що вони відвідували релігійні збори, читали релігійну літературу та обговорювали соціально-політичні теми.

      Відзначимо, що 6 листопада у Росії військовий суд у Ростові виніс вироки щодо шести фігурантів справи "ялтинської групи Хізб ут-Тахрір". Загалом українці мають провести 76 років за ґратами, а індивідуальні вироки передбачають від 7 до 19 років ув'язнення.


      Фігуранти ялтинської "справи Хізб ут-Тахрір" (зліва на право): Рефат Алімов, Муслім Алієв, Арсен Джеппаров, Емір-Усеїн Куку, Вадим Сірук, Інвер Бекіров / колаж 24 каналу

      Що відомо про "ялтинську групу Хізб ут-Тахрір"?Хізб ут-Тахрір – міжнародна ісламська політична партія, яка діє на території українського Криму та вбачає своєю місією об'єднання усіх мусульманських країн.

      Діяльність організації дозволена в Україні, але в Росії її членів переслідують, а саму партію вважають "терористичною організацією". Втім міжнародне право забороняє запроваджувати на окупованій території законодавство держави-окупанта.

      Соболєв назвав імовірних замовників вбивства його сина: один із них відгукнувся
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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Новини політики Кримські татари Українці в полоні РФ Анексія Криму Новини Криму
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