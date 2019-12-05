17 років колонії суворого режиму: кримського активіста засудили в Росії

Південний окружний військовий суд у російському Ростові-на-Дону засудив до 17 років колонії суворого режиму кримського татарина Енвера Сейтосманова. Його обвинувачують в організації осередку ісламської партії "Хізб ут-Тахрір" у Севастополі. Ця партія заборонена в Росії.

Суд повністю задовольнив клопотання сторони обвинувачення. Про це повідомляє громадське об'єднання "Кримська солідарність".

До теми: У Росії засудили одразу 6 українців з окупованого Криму

На думку адвокатів, протягом усього слідства не було представлено жодного доказу провини та причетності підсудних до терористичних актів або насильства.

Захист стверджує, що кримських татар звинувачують і засуджують до різних термінів лише на підставі того, що вони відвідували релігійні збори, читали релігійну літературу та обговорювали соціально-політичні теми.

Відзначимо, що 6 листопада у Росії військовий суд у Ростові виніс вироки щодо шести фігурантів справи "ялтинської групи Хізб ут-Тахрір". Загалом українці мають провести 76 років за ґратами, а індивідуальні вироки передбачають від 7 до 19 років ув'язнення.



Фігуранти ялтинської "справи Хізб ут-Тахрір" (зліва на право): Рефат Алімов, Муслім Алієв, Арсен Джеппаров, Емір-Усеїн Куку, Вадим Сірук, Інвер Бекіров / колаж 24 каналу

Що відомо про "ялтинську групу Хізб ут-Тахрір"?Хізб ут-Тахрір – міжнародна ісламська політична партія, яка діє на території українського Криму та вбачає своєю місією об'єднання усіх мусульманських країн.



Діяльність організації дозволена в Україні, але в Росії її членів переслідують, а саму партію вважають "терористичною організацією". Втім міжнародне право забороняє запроваджувати на окупованій території законодавство держави-окупанта.