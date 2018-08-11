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17-летняя украинка выиграла самую большую в мире олимпиаду по немецкому языку

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Черновицкая выпускница Диана Паневская победила в международной олимпиаде по немецкому языку в Фрайбурге. Сразу после победы девушке предложили практику в Германии.

Годы изучения немецкого в специализированной черновицкой гимназии, участие в международных проектах и ​​настойчивость. 17-летняя выпускница Диана Паневская победила в международной олимпиаде по немецкому языку.

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В ней принимали участие 140 участников из семидесяти четырех стран мира.

На самом деле у всех был шок. Я сразу после церемонии позвонила маме. Звездой себя не чувствую, но очень приятно было получать поздравления и приятные слова. На самом деле, мне очень приятно, что выиграла Украина,
– рассказала победительница олимпиады Диана Паневская.

Тронута такой победой и учительница Дианы, госпожа Романа. Говорит – это наивысшее достижение среди ее воспитанников.

"У нее очень хороший опыт, она шла к этому не один день. Она участвовала во многих серьезных международных конкурсах, среди них, например, молодежь дебатирует – театральный проект", – сказала учительница немецкого языка Романа.

Діана Паневська (справа)

Диана Паневская (справа) с участниками международной олимпиады

Диана тщательно готовилась к олимпиаде все лето, но задания международные отличались от украинских. Там больше оценивали креативность и то, как участники умеют работать в команде.

Задания очень отличались, это было для меня неожиданным. Ведь на международной олимпиаде оценивалось не только твое знание языка, но и твоя креативность, а также то, как ты работаешь в команде, умеешь находить общий язык с другими участниками. В Украине на это не обращают внимание, у нас все задания являются индивидуальными,
– отметила Диана.

Эффект от победы Диана почувствовала сразу. Ей предложили проходить студенческую практику в Германии.

"На самом деле это открывает многие двери. Ко мне подошел депутат Бундестага и предложил проходить практику в его бюро. Для меня подтвердилось, что все нереальное реально, и нужно приложить усилия, чтобы всего добиться", – добавила победительница олимпиады.

Диана вступила в Черновицкий университет на международно-экономические отношения. В будущем планирует получать высшее образование и в Германии.

Теги: Новости Украины Дети и несовершеннолетние Новости Черновцов Образование
Источник: 24 канал
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