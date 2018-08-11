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ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27 ЗЕМЛЕТРУС В ІНДОНЕЗІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

17-річна українка виграла найбільшу у світі олімпіаду з німецької мови

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Чернівецька випускниця Діана Паневська перемогла у міжнародній олімпіаді з німецької мови у Фрайбурзі. Одразу після перемоги дівчині запропонували практику у Німеччині.

Роки вивчення німецької у спеціалізованій чернівецькій гімназії, участь у міжнародних проектах та наполегливість. 17-річна випускниця Діана Паневська перемогла у міжнародній олімпіаді з німецької мови.

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У ній брали участь 140 учасників з сімдесяти чотирьох країн світу.

Насправді в усіх був шок. Я одразу після церемонії зателефонувала мамі. Зіркою себе не відчуваю, але дуже приємно було отримувати привітання та гарні слова. Насправді, мені дуже приємно, що виграла Україна,
– розповіла переможниця олімпіади Діана Паневська.

Зворушена такою перемогою і вчителька Діани, пані Романа. Каже – це найвищий здобуток серед її вихованців.

"В неї дуже гарний досвід, вона ішла до цього не один день. Вона брала участь у багатьох серйозних міжнародних конкурсах, серед них, наприклад, молодь дебатує – театральний проект", – сказала вчителька з німецької мови Романа.

Діана Паневська (справа)
Діана Паневська (справа) з учасниками міжнародної олімпіади

Діана ретельно готувалася до олімпіади усе літо, але завдання міжнародні відрізнялися від українських. Там більше оцінювали креативність і те, як учасники вміють працювати в команді.

Завдання дуже відрізнялись, це було для мене неочікуваним. Адже на міжнародній олімпіаді оцінювалось не лише твоє знання мови, але й твоя креативність, а також те, як ти працюєш у команді, вмієш знаходити спільну мову з іншими учасниками. В Україні на це не звертають увагу, в нас всі завдання є індивідуальними,
– зазначила Діана.

Ефект від перемоги Діана відчула одразу. Їй запропонували проходити студентську практику у Німеччині.

"Насправді це відкриває багато дверей. До мене підійшов депутат Бундестагу і запропонував проходити практику в його бюро. Для мене підтвердилось, що все нереальне є реальним, і треба прикласти зусиль, щоб всього досягти", – додала переможниця олімпіади.

Діана вступила у Чернівецький університет на міжнародно-економічні відносини. У майбутньому планує здобувати вищу освіту і в Німеччині.

Теги: Новини України Діти і неповнолітні Освіта Новини Чернівців
Джерело: 24 канал
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