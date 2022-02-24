Под удар государства-агрессора 24 февраля попала военная часть в селе Липецкое Подольского района Одесской области.
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Ужасные последствия атаки на воинскую часть
В главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Одесской области сообщили, что по состоянию на 11:00 спасателям удалось извлечь из-под завалов разрушенной воинской части 6 человек. Их госпитализировали в Подольскую городскую больницу.
Один из спасенных, к сожалению, скончался в больнице. В общей сложности погибли 18 человек – 8 мужчин и 10 женщин.
Сейчас на месте атаки идет разбор завалов.
Последствия обстрела воинской части Липецкого: Фото Одесской ОГА