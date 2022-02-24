Під удар держави-агресорки 24 лютого потрапила військова частина у селі Липецьке Подільського району Одещини.
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Жахливі наслідки атаки на військову частину
У головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій України в Одеській області повідомили, що станом на 11:00 рятувальникам вдалося витягти з-під завалів зруйнованої військової частини 6 людей. Їх госпіталізували до Подільської міської лікарні.
Один з врятованих, на жаль помер в лікарні. Загалом загинули 18 людей – 8 чоловіків та 10 жінок.
Наразі на місці атаки триває розбір завалів.
Наслідки обстрілу військової частини Липецького: Фото Одеської ОДА