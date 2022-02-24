Під удар держави-агресорки 24 лютого потрапила військова частина у селі Липецьке Подільського району Одещини.

Читайте також Путін розпочав повномасштабне вторгнення в Україну: яка ситуація в Одесі

Жахливі наслідки атаки на військову частину

У головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій України в Одеській області повідомили, що станом на 11:00 рятувальникам вдалося витягти з-під завалів зруйнованої військової частини 6 людей. Їх госпіталізували до Подільської міської лікарні.

Один з врятованих, на жаль помер в лікарні. Загалом загинули 18 людей – 8 чоловіків та 10 жінок.

Наразі на місці атаки триває розбір завалів.

Наслідки обстрілу військової частини Липецького: Фото Одеської ОДА

Важливо! Росія вранці 24 лютого офіційно розпочала війну проти України, атаки тривають за багатьма напрямками. Збройні сили дають відсіч ворогу. Ми – під надійним захистом наших військових. А міжнародні партнери підтримують Україну і накладають санкцій на Росію. Зберігаймо спокій, читаймо перевірені новини та віримо в ЗСУ!