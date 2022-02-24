В 5 утра одесситов взбудоражили примерно 5 взрывов. Потом стало известно, что сработала воздушная оборона.

Актуально В Одесской области во время бомбардировки погибли 6 человек, в Мариуполе – один

Одесса располагается неподалеку от оккупированного Крыма и непризнанного Приднестровья в Молдове. Кроме того, до российского Таганрога, что на границе с Украиной, – чуть более 700 километров.

Как Одесса отреагировала на нападение России

Очереди на заправках и к банкоматам

В городе с самого утра десятки людей бросились на заправки и к банкоматам. Также одесситы выискивались возле аптек и магазинов. Такую ситуацию можно наблюдать почти во всех районах Одессы.

Пробки на АЗС в Одессе: смотрите видео

Десятки людей бросились к банкоматам в Одессе: видео

Мэр Труханов: город работает в штатном режиме

Мэр Одессы Геннадий Труханов призвал жителей и гостей города сохранять спокойствие. Городской глава отметил, что "паника лишает возможности критически мыслить и правильно действовать в нестандартной ситуации".

В то же время он заверил, что все объекты критической инфраструктуры, транспорт, медучреждения работают в штатном режиме. Также нет проблем с электричеством, водой, газом, есть мобильная связь и интернет.

В качестве укрытия для населения, кроме объектов гражданской защиты специального назначения, можно использовать подвалы, цокольные этажи, подземные паркинги и прочее,

— заметил Труханов.

Обратите внимание В Одессе высадился российский десант, – Цаплиенко

В Одессе создали оперативный штаб

В мэрии Одессы сообщили, что ситуация в городе продолжает оставаться под контролем, все службы работают в режиме повышенной готовности.

"В городе создан и работает оперативный штаб", – добавили чиновники.

В то же время одесситов просят ограничить передвижение по городу и оставаться дома.

Одесские школы перевели на дистанционку

В муниципальном департаменте образования и науки рассказали, что школы Одессы работают в режиме дистанционного обучения. Кроме того, в учебных заведениях организовали дежурные классы и группы.

"Если не с кем оставить ребенка, за детьми присмотрят в дежурных классах и группах", — отметила директор департамента Елена Буйневич.

Важно! Когда услышите сирену, сразу идите в укрытие. На улицах оставаться опасно. С размещением и адресами одесских укрытий и бомбоубежищ можете ознакомиться по этой ссылке.