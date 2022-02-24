В 5 утра одесситов взбудоражили примерно 5 взрывов. Потом стало известно, что сработала воздушная оборона.
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Одесса располагается неподалеку от оккупированного Крыма и непризнанного Приднестровья в Молдове. Кроме того, до российского Таганрога, что на границе с Украиной, – чуть более 700 километров.
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Очереди на заправках и к банкоматам
В городе с самого утра десятки людей бросились на заправки и к банкоматам. Также одесситы выискивались возле аптек и магазинов. Такую ситуацию можно наблюдать почти во всех районах Одессы.
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Десятки людей бросились к банкоматам в Одессе: видео
Мэр Труханов: город работает в штатном режиме
Мэр Одессы Геннадий Труханов призвал жителей и гостей города сохранять спокойствие. Городской глава отметил, что "паника лишает возможности критически мыслить и правильно действовать в нестандартной ситуации".
В то же время он заверил, что все объекты критической инфраструктуры, транспорт, медучреждения работают в штатном режиме. Также нет проблем с электричеством, водой, газом, есть мобильная связь и интернет.
В качестве укрытия для населения, кроме объектов гражданской защиты специального назначения, можно использовать подвалы, цокольные этажи, подземные паркинги и прочее,
— заметил Труханов.
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В Одессе создали оперативный штаб
В мэрии Одессы сообщили, что ситуация в городе продолжает оставаться под контролем, все службы работают в режиме повышенной готовности.
"В городе создан и работает оперативный штаб", – добавили чиновники.
В то же время одесситов просят ограничить передвижение по городу и оставаться дома.
Одесские школы перевели на дистанционку
В муниципальном департаменте образования и науки рассказали, что школы Одессы работают в режиме дистанционного обучения. Кроме того, в учебных заведениях организовали дежурные классы и группы.
"Если не с кем оставить ребенка, за детьми присмотрят в дежурных классах и группах", — отметила директор департамента Елена Буйневич.