185 полицейских погибло за пять лет при исполнении служебных обязанностей
4 июля Национальная полиция Украины празднует пятую годовщину со дня создания. Ровно пять лет назад на дежурство в Киеве заступили первые патрульные полицейские.
По данным Нацполиции, за пять лет с момента создания при выполнении служебных обязанностей погибло 185 полицейских. 3 июля во время торжеств по случаю создания Национальной полиции присутствующие почтили их память минутой молчания.
В то же время Очевидные успехи полиции не омрачают потребность в ее дальнейшем реформировании, – Зеленский
Торжества состоялись на территории Академии патрульной полиции. И отметили выпуск специалистов Академии патрульной полиции. 95 выпускников будут нести службу на различных должностях патрульной полиции, ГРПП, полиции диалога.
Выпускные торжества Академии патрульной полиции / фото Нацполиции
"Мы за пять лет на 40 процентов изменили личный состав и средний возраст полицейского, который ранее составлял 42 – 45 лет, сегодня – 35 лет. Мы – молодая полиция, мы ошибаемся, мы падаем, встаем и идем дальше. Поэтому хочу сказать всем выпускникам: не бойтесь трудностей, работа в полиции действительно сложная, но вы справитесь. Сегодня благодарен каждому полицейскому Украины, который несет службу с честью и честно, защищая каждого гражданина нашего государства", – сказал глава Нацполиции Игорь Клименко.
Стоящее Не хотят перемен: почему в Украине провалилась реформа полиции
День Национальной полиции: главное
- 4 июля в Украине отмечают День Национальной полиции.
- В этот день его начали отмечать с 2018 года. 4 июля выбрали в честь события 2015 года, когда первые патрульные полицейские приняли первую присягу на Софийской площади в Киеве.
- До 2018 года указанный праздник отмечался 4 августа – в день подписания Президентом Украины Закона Украины "О Национальной полиции".