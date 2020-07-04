4 июля Национальная полиция Украины празднует пятую годовщину со дня создания. Ровно пять лет назад на дежурство в Киеве заступили первые патрульные полицейские.

По данным Нацполиции, за пять лет с момента создания при выполнении служебных обязанностей погибло 185 полицейских. 3 июля во время торжеств по случаю создания Национальной полиции присутствующие почтили их память минутой молчания.

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Торжества состоялись на территории Академии патрульной полиции. И отметили выпуск специалистов Академии патрульной полиции. 95 выпускников будут нести службу на различных должностях патрульной полиции, ГРПП, полиции диалога.

Выпускные торжества Академии патрульной полиции / фото Нацполиции

"Мы за пять лет на 40 процентов изменили личный состав и средний возраст полицейского, который ранее составлял 42 – 45 лет, сегодня – 35 лет. Мы – молодая полиция, мы ошибаемся, мы падаем, встаем и идем дальше. Поэтому хочу сказать всем выпускникам: не бойтесь трудностей, работа в полиции действительно сложная, но вы справитесь. Сегодня благодарен каждому полицейскому Украины, который несет службу с честью и честно, защищая каждого гражданина нашего государства", – сказал глава Нацполиции Игорь Клименко.

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