4 липня Національна поліція України святкує п’яту річницю від дня створення. Рівно п’ять років тому на чергування у Києві заступили перші патрульні поліцейські.

За даними Нацполіції, за п’ять років з моменту створення при виконанні службових обов’язків загинуло 185 поліцейських. 3 липня під час урочистостей з нагоди створення Національної поліції присутні вшанували їх пам'ять хвилиною мовчання.

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Урочистості відбулися на території Академії патрульної поліції. Та відзначили випуск фахівців Академії патрульної поліції. 95 випускників будуть нести службу на різних посадах патрульної поліції, ГРПП, поліції діалогу.



Випускні урочистості Академії патрульної поліції / фото Нацполіції

"Ми за п’ять років на 40 відсотків змінили особовий склад і середній вік поліцейського, який раніше складав 42 – 45 років, сьогодні – 35 років. Ми – молода поліція, ми помиляємося, ми падаємо, встаємо і йдемо далі. Тому хочу сказати усім випускникам: не бійтеся труднощів, робота в поліції дійсно складна, але ви впораєтеся. Сьогодні вдячний кожному поліцейському України, який несе службу з честю і чесно, захищаючи кожного громадянина нашої держави", – сказав голова Нацполіції Ігор Клименко.

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