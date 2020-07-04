4 липня в Україні відзначається День Національної поліції. З нагоди свята президент України Володимир Зеленський привітав правоохоронців.

У своєму вітанні Зеленський відзначив, що "кадри у свої ряди поліція добирає з народу, служить народові та захищає народ". А також нагадав, що це структура, "діяльність якої спрямована на забезпечення публічної безпеки й порядку, охорону прав і свобод людини, зміцнення законності, захист інтересів суспільства та держави, протидію злочинності". Привітання опубліковано на офіційному сайті Президента України.

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Очевидні успіхи у зміцненні правоохоронних функцій поліції не затьмарюють потребу у її подальшому реформуванні, доведенні роботи до рівня колег із провідних країн світу, удосконаленні механізмів діяльності, формуванні поваги й довіри людини та громадянина,

– йдеться у привітанні Зеленського.

Не забув Президент відзначити й те, що "разом зі Збройними Силами України та іншими військовими формуваннями поліцейські мужньо протистоять збройній агресії на сході, проявляючи особисту хоробрість, звитягу та відданість Українському народові". А також, що саме поліція допомагала державі та суспільству "у дотриманні карантинних обмежень та боротьбі з пандемією COVID-19".

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