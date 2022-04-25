188 военных ВСУ и 5 сотрудников СБУ отметили госнаградами

Президент Украины подписал указ о награждении государственными наградами. Ими отметили 188 военных ВСУ и 5 сотрудников СБУ.

Также президент присвоил звание Героя Украины одному военному. Об этом Зеленский сообщил в обращении к украинцам 25 апреля, сообщает 24 канал.

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Государственными наградами Украины отмечены 188 военнослужащих ВСУ и 5 работников СБУ, – сообщил Зеленский.

Звание Героя Украины присвоено полковнику Чаюку Денису Валентиновичу "за личное мужество и результативность в боях с оккупантами, за уничтожение техники и вражеской силы врага". Чаюк является заместителем 128-й отдельной горно-штурмовой бригады.

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