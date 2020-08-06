Из-за стремительного увеличения зараженных коронавирусом в 19 уездах Польши усилят карантин. Новые ограничения будут введены в 9 "красных" и 10 "желтых" уездах.

Список карантинных мероприятий будет формироваться в соответствии с эпидемиологической ситуацией в уезде. Об этом заявил министр здравоохранения Польши Лукаш Шумовский, сообщает RMF24.

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Строжайшие ограничения ждут жителей "красных территорий".

Какие ограничения ждут поляков

Большинство ограничений будут касаться публичных мероприятий. Максимальное количество человек, которое сможет участвовать в свадьбах и похоронах, в "красном уезде"– 50, в "желтом" – 100. Также на "красных территориях" запрещена работа кинотеатров, а вот обитатели "желтых уездов" смогут посещать сеансы при одном условии: в зале занято не более 25% мест. Для ресторанов введут правило: 1 человек на 4 квадратных метра.

Лукаш Шумовский подчеркнул, что причин для паники нет, поскольку 19 уездов – это сравнительно незначительное количество территории страны.

Что известно о коронавирусе в Польше

За последнюю неделю в Польше зафиксировано четыре антирекорда суточного роста количества зараженных коронавирусом. Всего с начала пандемии COVID-19 в стране зафиксировано 48 789 случаев заражений, выздоровели – 37 565 человек, умерли – 1 740.