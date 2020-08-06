Через стрімке збільшення заражених коронавірусом у 19 повітах Польщі посилять карантин. Нові обмеження будуть введені у 9 "червоних" та 10 "жовтих" повітах.

Список карантинних заходів формуватиметься відповідно до епідеміологічної ситуації у повіті. Про це заявив міністр охорони здоров’я Польщі Лукаш Шумовський, повідомляє RMF24.

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Найсуворіші обмеження чекають мешканців "червоних територій".

Які обмеження чекають поляків

Більшість обмежень стосуватимуться публічних заходів. Максимальна кількість осіб, які зможуть брати участь у весіллях та похоронах, у "червоному повіті"– 50, у "жовтому" – 100. Також на "червоних територіях" заборонено роботу кінотеатрів, а от мешканці "жовтих повітів" зможуть відвідувати сеанси за однієї умови: у залі зайнято не більше 25% місць. Для ресторанів введуть правило: 1 особа на 4 квадратні метри.

Лукаш Шумовський наголосив, що причин для паніки немає, оскільки 19 повітів – це порівняно незначна кількість території країни.

Що відомо про коронавірус у Польщі

За останній тиждень у Польщі зафіксовано чотири антирекорди добового зростання кількості заражених коронавірусом. Всього від початку пандемії COVID-19 у країні зафіксовано 48 789 випадків заражень, одужали – 37 565 осіб, померли – 1 740.