В 1941-м произошло инфицирование: вирус передался

Такую историю вспомнила из реалий когда-то давно.

Странный вопрос

Москва, водитель вдруг спрашивает у меня: "Олеся, у нас в семье дилема. Жена моя считает, что в России все будет становится только хуже, и надо уезжать жить в Европу, например, в Германию. А я так не считаю, хочу жить в России. Да и нацисты там были в Германии. А вы как считаете, надо уезжать или нет?".

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Странный вопрос, мягко говоря. Я тогда (понимая изначальную провокационность и подвох) сказала, что, уверена, что вы сами найдёте решение. Хотя, конечно, хотелось ответить иначе.

Ведь что произошло?

На первом этапе было показательно, как победители и проигравшие распорядись победой и поражением.

И тут я часто привожу "почтовую акцию" Фонда Мазоха 8 мая 1995 года – 5500 почтовых открыток с надписью "С Днем Победы, господин Мюллер!", когда открытки были отправлены обладателям наиболее распространённой и знаковой немецкой фамилии, проживающим в Берлине.

Эта акция была актом демонстрации того, кто и как распорядился своими победой и поражением во Второй Мировой войне, в том числе на уровне социальных стандартов и уровня жизни граждан.

На втором этапе Россия стала продолжателем агрессии уже в 21 столетии.

И я вот вспомнила этот вопрос водителя про Россию и Германию. Ну, точно в 1941-ом произошло инфицирование. Вирус передался.

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