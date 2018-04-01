1 апреля "Укрзализныця" открыла продажу билетов на Hyperloop из Киева во Львов

Уже 2 апреля, по "данным" "Укрзализныци", в Украине запустится инновационный транспорт Hyperloop, которым можно будет добраться из Киева во Львов за 25 минут.

Поезд получил номер "777", а отправляться из столицы в 07:00. Будет только два вагона на 14 мест в каждом. Поэтому мест немного. О цене ничего не сказано в комментарии "Укрзализныци".

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Не забывайте, что эта новость опубликована 1 апреля :)