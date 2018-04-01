1 квітня "Укрзалізниця" відкрила продаж квитків на Hyperloop з Києва до Львова
Вже 2 квітня, за "даними" "Укрзалізниці", в Україні запуститься інноваційний транспорт Hyperloop, яким можна буде дістатися з Києва до Львова за 25 хвилин.
Поїзд отримав номер "777", а відправлятиметься зі столиці о 07:00. Буде лише два вагони на 14 місць у кожному. Відтак місць небагато. Про ціну нічого не сказано в коментарі "Укрзалізниці".
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Не забувайте, що ця новина опублікована 1 квітня :)
Джерело: 24 Канал
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