1 квітня "Укрзалізниця" відкрила продаж квитків на Hyperloop з Києва до Львова

Вже 2 квітня, за "даними" "Укрзалізниці", в Україні запуститься інноваційний транспорт Hyperloop, яким можна буде дістатися з Києва до Львова за 25 хвилин.

Поїзд отримав номер "777", а відправлятиметься зі столиці о 07:00. Буде лише два вагони на 14 місць у кожному. Відтак місць небагато. Про ціну нічого не сказано в коментарі "Укрзалізниці".

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Не забувайте, що ця новина опублікована 1 квітня :)