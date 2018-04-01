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У День сміху "Нафтогаз" іронічно розіграв компанію "Газпром"

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1 квітня
1 квітня "Нафтогаз" розіграв "Газпром" / РБК-Україна

У День сміху, 1 квітня, НАК "Нафтогаз України" розіграв російського газового монополіста "Газпром". Так, українська компанія "відмовилася" від компенсації від "Газпрому" 4,6 мільярда доларів.

Про це свідчить допис на Facebook-сторінці головного комерційного директора "Нафтогазу" Юрія Вітренка.

"Ми вирішили. "Газпром" правий... Раніше вони на нас заробляли від 2 до 7 мільярдів доларів на рік. Це якщо брати сукупно, скільки ми платили за імпортний газ, і скільки ми отримували за транзит. А тепер вони повинні нам платити за транзит на 1-1,5 мільярда доларів більше, ніж ми платимо за імпортний газ. Плюс вони нам винні 4,6 мільярда доларів компенсації за недопоставку газу для транзиту в минулі періоди... Тому ми відновлюємо баланс – відмовляємося від 4,6 мільярда доларів компенсації", – мовиться у дописі Вітренка.

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Він додав, що "Нафтогаз" також не нібито вимагатиме компенсації, якщо "Газпром" подасть для транзиту менше, ніж передбачені контрактом 110 мільярдів кубометрів газу. Крім того, "Нафтогаз" нібито відмовиться від перегляду ціни за газ за контрактом з "Газпромом".

Тому тепер ми винні "Газпрому" за газ, відібраний у 2014 році, 2,2 мільярда доларів... Також ми не відмовляємося від обнулення компенсації "Газпрому" за положенням контракту "бери або плати" за попередні роки,
– пожартував Вітренко.

"Ми не бачимо проблеми в тому, що в такому випадку ми вже винні "Газпрому" 56 мільярдів доларів, і ще будемо винні близько 20 мільярдів доларів за 2018-2019 рік. Ми віримо в те, що за "Газпромом" стоїть добра людина, вона нас пошкодує, і передумає вимагати від нас 86 мільярдів доларів", – зіронізував Вітренко.

Після цього головний комерційний директор "Нафтогазу" залишив постскриптум для "Газпрому", де нагадав, що сьогодні 1 квітня – День дурня.

Нагадаємо, 28 лютого Стокгольмський арбітраж зобов'язав російського монополіста "Газпром" доплатити НАК "Нафтогаз України" 4,63 мільярда доларів за недопоставку узгоджених обсягів газу для транзиту. Враховуючи борги "Натфогазу", російський монополіст має сплатити 2,56 мільярда доларів українській компанії.

У "Газпромі" висловили незгоду з рішенням арбітражу Стокгольма за позовом "Нафтогазу" за контрактом на транзит газу.

Теги: 1 квітня Курйозні новини Новини України Нафтогаз Газпром Газовий конфлікт Україна – Росія
Джерело: 24 Канал
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