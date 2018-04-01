В День смеха "Нафтогаз" иронически разыграл компанию "Газпром"

В День смеха, 1 апреля, НАК "Нафтогаз Украины" разыграл российского газового монополиста "Газпром". Так, украинская компания "отказалась" от компенсации от "Газпрома" 4,6 миллиарда долларов.

Об этом свидетельствует сообщение на Facebook-странице главного коммерческого директора "Нафтогаза" Юрия Витренко.

"Мы решили. "Газпром" прав ... Раньше они нас зарабатывали от 2 до 7 миллиардов долларов в год. Это если брать в совокупности, сколько мы платили за импортный газ, и сколько мы получали за транзит. А теперь они должны нам платить за транзит на 1-1,5 миллиарда долларов больше, чем мы платим за импортный газ. Плюс они нам должны 4,6 миллиарда долларов компенсации за недопоставку газа для транзита в прошлые периоды ... Поэтому мы восстанавливаем баланс – отказываемся от 4,6 миллиарда долларов компенсации", – говорится в заметке Витренко.

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Он добавил, что "Нафтогаз" тоже якобы не будет требовать компенсации, если "Газпром" подаст для транзита меньше, чем предусмотренные контрактом 110 миллиардов кубометров газа. Кроме того, "Нафтогаз" якобы откажется от пересмотра цены за газ по контракту с "Газпромом".

Поэтому теперь мы должны "Газпрому" за газ, отобранный в 2014 году, 2,2 миллиарда долларов ... Также мы не отказываемся от обнуления компенсации "Газпрома" по положению контракта "бери или плати" за предыдущие годы,

– пошутил Витренко.

"Мы не видим проблемы в том, что в таком случае мы уже должны "Газпрому" 56 миллиардов долларов, и еще будем должны около 20 миллиардов долларов за 2018-2019 год. Мы верим в то, что за "Газпромом" стоит добрый человек, он нас пожалеет, и передумает требовать от нас 86 миллиардов долларов", – пошутил Витренко.

После этого главный коммерческий директор "Нафтогаза" оставил постскриптум для "Газпрома", где напомнил, что сегодня 1 апреля – День дурака.

Напомним, 28 февраля Стокгольмский арбитраж обязал российского монополиста "Газпром" доплатить НАК "Нафтогаз Украины" 4,63 миллиарда долларов за недопоставку согласованных объемов газа для транзита. Учитывая долги "Натфогаза", российский монополист должен заплатить 2,56 миллиарда долларов украинской компании.



В "Газпроме" выразили несогласие с решением арбитража Стокгольма по иску "Нафтогаза" по контракту на транзит газа.