1 октября отмечают Международный день пожилых людей

Облегчить жизнь благодаря смартфону. По случаю Международного дня пожилых людей, специалисты по распространению цифровой грамотности призывают всех помогать старшему поколению научиться пользоваться современными телефонами и сломать стереотип, что они им не нужны.

"Когда мы думаем, что пожилые люди не являются пользователями интернета, потому что не могут с этим справиться – это не правда. Смарфоны стали дешевле. А с приходом 4G и нового поколения связи мы получили высококачественный скоростной интернет, и соответственно пожилые люди могут этим воспользоваться", – отметил эксперт по распространению цифровой грамотности Сергей Карелин.

Учиться никогда не поздно. Можно легко освоить смартфон и после 55, убеждает Нина, более известная в сети как блогер Бабушка 2.0.

"Для меня смартфон – это орудие труда. Во-первых, youtube-канал. У меня есть группа людей, с которым я делюсь опытом изучения английского с нуля после 50. И вот когда я с этими людьми познакомилась, то многие из них еще и не знали, как этими гаджетами пользоваться. Поэтому мы учились на гаджете как завести вайбер, создать страницу, кинуть в эту группу информацию", – рассказала блогер Нина Дрозд.

Для того, чтобы помочь пожилым людям освоить цифровую грамотность, Киевстар запустил онлайн-школу "Смартфон для родителей". Благодаря 10 видеоурокам, размещенным на сайте batky.kyivstar.ua, любой может получить пошаговую инструкцию пользования гаджетом, независимо от мобильного оператора.

По данным последних исследований, оценили преимущества пользования смартфонами большая треть абонентов Киевстар в возрасте 55+.

Сейчас компания Киевстар является крупнейшим украинским мобильным оператором. Его услугами уже пользуется более 26 миллионов абонентов.