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      1 жовтня відзначають Міжнародний день людей похилого віку

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      Полегшити життя завдяки смартфону. З нагоди Міжнародного дня людей похилого віку, фахівці з поширення цифрової грамотності закликають усіх допомагати старшому поколінню навчитись користуватись сучасними телефонами та зламати стереотип, що вони їм не потрібні.

      "Коли ми думаємо, що літні люди не є користувачами інтернету, бо не можуть з цим справитись це не правда. Смарфони стали дешевші. А з приходом 4G та нового покоління зв’язку ми отримали високоякісний швидкісний інтернет, і відповідно люди похилого віку можуть цим скористатися", зазначив експерт з поширення цифрової грамотності Сергій Карелін.

      Вчитися ніколи не пізно. Можна легко опанувати смартфон і після 55, переконує пані Ніна, більш відома в мережі як блогерка Бабушка 2.0.

      "Для мене смартфон це знаряддя праці. По-перше, youtube-канал. У мене є група людей з яким я ділюся досвідом вивчення англійської з нуля, після 50. І от коли я з цими людьми познайомилася, то багато з них ще й не знали, як цими гаджетами користуватись. Тому ми вчилися на гаджеті як завести вайбер, створити сторінку, кинути в цю групу інформацію", розповіла блогерка Ніна Дрозд.

      Для того, аби допомогти літнім людям опанувати цифрову грамотність, Київстар запустив онлайн-школу "Смартфон для батьків". Завдяки 10 відеоурокам, розміщених на сайті batky.kyivstar.ua, будь-хто може отримати покрокову інструкцію користування гаджетом, незалежно від мобільного оператора.

      За даними останніх досліджень, оцінили переваги користування смартфонами більша третина абонентів Київстар, віком 55+.

      Нині компанія Київстар є найбільшим українським мобільним оператором. Його послугами вже користується понад 26 мільйонів абонентів.

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      Теги: Інтернет Мобільні пристрої
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