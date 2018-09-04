1 сентября малышей в китайском детском саду развлекала девушка на пилоне: видео

В одном из детских садов в китайском городе Шэньчжэнь на торжества 1 сентября пригласили полдэнсершу – танцовщицу, которая исполняет хореографический номер на пилоне.

Об этом пишет The Telegraph.

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Интересно, что шестом для выступления стал флагшток с флагом КНР.

Who would think this is a good idea? We're trying to pull the kids out of the school and get our tuition back. They wouldn't give us the number of the company that owns the school, but looking into that. pic.twitter.com/vEdIhuq774 — Michael Standaert (@mstandaert) 3 вересня 2018 р.

Однако такие танцы не пришлись по душе родителям. Они пожаловались на директора Лай Ронг. В свою защиту последняя сказала, что хотела познакомить будущих школьников с различными видами танцев. Но это не спасло ее от увольнения.

Моя карьера в системе образования разрушена 5-минутным выступлением,

– добавила Лай Ронг.