1 сентября малышей в китайском детском саду развлекала девушка на пилоне: видео
В одном из детских садов в китайском городе Шэньчжэнь на торжества 1 сентября пригласили полдэнсершу – танцовщицу, которая исполняет хореографический номер на пилоне.
Об этом пишет The Telegraph.
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Интересно, что шестом для выступления стал флагшток с флагом КНР.
Однако такие танцы не пришлись по душе родителям. Они пожаловались на директора Лай Ронг. В свою защиту последняя сказала, что хотела познакомить будущих школьников с различными видами танцев. Но это не спасло ее от увольнения.
Моя карьера в системе образования разрушена 5-минутным выступлением,
– добавила Лай Ронг.
Источник: 24 Канал
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