17:30
4 сент 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
24°C
31°C 14°C
  • среда
    27°C 19°C
  • четверг
    27°C 17°C
  • пятница
    27°C 17°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ХИМВЫБРОС В АРМЯНСКЕ ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ УБИЙСТВО ЗАХАРЧЕНКО ОЛЕГ СЕНЦОВ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Варфоломей решил не пить из российского "болотца". Еще немного Соловьиного помета
Вєсті Кремля
21:45, 3 сентября
Вести.UA. Медвежьи услуги Медведчука. Шапка Гриши-молодца
Вєсті.UA
19:52, 3 сентября
Бизнес застройщиков: как в Украине наживаются на школах и садиках
ЦРУ
09:00, 31 августа
"Перемоги" держструктур, або катаклізми національного масштабу
Підсумки дна
13:00, 28 августа
Вспомнить Все. Туризм по-советски
Згадати все
22:51, 31 августа
Телеканал новостей 24 Новости Курьезные новости
ХИМВЫБРОС В АРМЯНСКЕ ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ УБИЙСТВО ЗАХАРЧЕНКО ОЛЕГ СЕНЦОВ

1 сентября малышей в китайском детском саду развлекала девушка на пилоне: видео

122 Читати новину українською
Выступление полдэнсерши в детсаду
Выступление полдэнсерши в детсаду / Screenshot

В одном из детских садов в китайском городе Шэньчжэнь на торжества 1 сентября пригласили полдэнсершу – танцовщицу, которая исполняет хореографический номер на пилоне.

Об этом пишет The Telegraph.

Читайте также: Странное развлечение: в Турции отец привязал дочь к багажнику автомобиля и прокатил по дороге

Интересно, что шестом для выступления стал флагшток с флагом КНР.

Однако такие танцы не пришлись по душе родителям. Они пожаловались на директора Лай Ронг. В свою защиту последняя сказала, что хотела познакомить будущих школьников с различными видами танцев. Но это не спасло ее от увольнения.

Моя карьера в системе образования разрушена 5-минутным выступлением,
– добавила Лай Ронг.

Теги: Дети и несовершеннолетние Китай Курьезные новости
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
"Я научу вас свободу любить..." Роковини смерті Стуса
сегодня, 17:09 "Я научу вас свободу любить..." Роковини смерті Стуса
Блог Соцмережі
Россия вооружается или "пилит" деньги своих граждан?
сегодня, 17:01 Россия вооружается или "пилит" деньги своих граждан?
Злой Одессит
BMW 6 GT: эффектная внешность и премиальный комфор
сегодня, 17:00 BMW 6 GT: эффектная внешность и премиальный комфор
Чому Порошенко має намір відмовитись від американських та європейських військ в Україні
сегодня, 15:01 Чому Порошенко має намір відмовитись від американських та європейських військ в Україні
Дід Панас
МОН меняет условия поступления в вузы в 2019 году: чего следует ожидать
сегодня, 14:09 МОН меняет условия поступления в вузы в 2019 году: чего следует ожидать
На Волыни нашли крупнейшее в мире месторождение нефти
 1 апреля 2016 , 16:10 90
Появилось фото захваченных накануне террористов
 28 июня 2016 , 09:35 2
Семенченко рассказал о планах Путина и Порошенко на Донбассе
 31 мая 2016 , 08:40
Порошенко отправил гневное письмо Яценюку и Шокину
 12 февраля 2016 , 14:44
Голливудские конфузы: как звезды на красной дорожке обнажаются (18+)
 26 мая 2016 , 04:19
Какие "чудеса" во время прямой линии показал Путин
 16 апреля 2016 , 13:16
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук