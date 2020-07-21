Президент Украины Владимир Зеленский подписал изменения в закон "О государственном бюджете". Там теперь говорится о том, что резервный фонд увеличили на непредвиденные расходы. В частности, добавили еще 2 миллиарда гривен.

В пресс-службе Офиса Президента сообщили, что эти деньги выделили именно на ликвидацию последствий наводнений на западе Украины.

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"Таким образом документ регулирует вопросы финансового обеспечения мер по преодолению последствий наводнения в западных областях Украины, а также мер, связанных с предотвращением возникновения чрезвычайных ситуаций", – отметили в ОП.

В пресс-службе отметили, что резервный фонд существует именно для таких случаев, которые не имеют постоянного характера и не могли быть предусмотрены при составлении проекта бюджета.

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