2 миллиарда из госбюджета выделили на ликвидацию последствий наводнений на Западной Украине
Президент Украины Владимир Зеленский подписал изменения в закон "О государственном бюджете". Там теперь говорится о том, что резервный фонд увеличили на непредвиденные расходы. В частности, добавили еще 2 миллиарда гривен.
В пресс-службе Офиса Президента сообщили, что эти деньги выделили именно на ликвидацию последствий наводнений на западе Украины.
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"Таким образом документ регулирует вопросы финансового обеспечения мер по преодолению последствий наводнения в западных областях Украины, а также мер, связанных с предотвращением возникновения чрезвычайных ситуаций", – отметили в ОП.
В пресс-службе отметили, что резервный фонд существует именно для таких случаев, которые не имеют постоянного характера и не могли быть предусмотрены при составлении проекта бюджета.
Наводнение на Западной Украине: что известно
- Западные области Украины понесли большие убытки из-за наводнения. Дома и дороги затопило, людей пришлось эвакуировать. Пик стихийного бедствия пришелся на конец июня.
- Есть и жертвы стихии – 3 человека. Осадки привели к масштабным паводкам в Ивано-Франковской, Черновицкой, Львовской и Закарпатской областях.
- Самая сложная ситуация наблюдалась в горных районах на Прикарпатье и Буковине.