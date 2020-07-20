Лето 2020 году на Западе Украины характеризуется прежде постоянными ливнями, которые привели к масштабным разрушениям. Так, в Шешорах Ивано-Франковской области полностью разрушен мост через реку Пистынку.

Об уничтожении моста в Шешорах рассказала журналистка 24 канала.

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На фото заметно, что мост разрушен полностью. Остались только опоры на обеих берегах. Таким образом две части дороги остались фактически отрезанными друг от друга.

Шешоры в Косовском районе являются популярным туристическим селом. Оно расположено в Национальном природном парке "Гуцульщина".

Непогода разрушила мост в Шешорах: смотрите фото

Шешоры в Ивано-Франковской области: карта