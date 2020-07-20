Літо 2020 року на Заході України характеризується передовсім постійними зливами, які спричинили масштабні руйнування. Так, у Шешорах Івано-Франківської області повністю зруйновано міст через річку Пістиньку.

Про знищення моста в Шешорах розповіла журналістка 24 каналу.

Зверніть увагу У річках в Західній Україні знову може піднятися рівень води

На фото помітно, що міст зруйнований повністю. Залишилися лише опори з обох берегів. Таким чином дві частини дороги зилишилися фактично відрізаними одна від одної.

Шешори в Косівському районі є популярним туристичним селом. Воно розташоване в Національному природному парку "Гуцульщина".

Негода зруйнувала міст у Шешорах: дивіться фото

Шешори в Івано-Франківській області: карта