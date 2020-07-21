2 мільярди з держбюджету виділили на ліквідацію наслідків повеней на Західній Україні, – ОП
Президент України Володимир Зеленський підписав зміни в закон "Про державний бюджет". Там тепер йдеться про те, що резервний фонд збільшили на непередбачені витрати. Зокрема, додали ще 2 мільярди гривень.
У пресслужбі Офісу Президента повідомили, що ці гроші виділили саме на ліквідацію наслідків повеней на заході України.
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"У такий спосіб документ регулює питання фінансового забезпечення заходів з подолання наслідків повені у західних областях України, а також заходів, пов'язаних із запобіганням виникненню надзвичайних ситуацій", – зазначили в ОП.
У пресслужбі наголосили, що резервний фонд існує саме для таких випадків, що не мають постійного характеру і не могли бути передбачені при складанні проєкту бюджету.
Повінь на Західній Україні: що відомо
- Західні області України зазнали великих збитків через повені. Будинки та дороги затопило, людей довелося евакуювати. Пік стихійного лиха припав на кінець червня.
- Є й жертви стихії – 3 осіб. Опади призвели до масштабних паводків у Івано-Франківській, Чернівецькій, Львівській, та Закарпатській областях.
- Найскладніша ситуація спостерігалася у гірських районах на Прикарпатті та Буковині.