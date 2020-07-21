Президент України Володимир Зеленський підписав зміни в закон "Про державний бюджет". Там тепер йдеться про те, що резервний фонд збільшили на непередбачені витрати. Зокрема, додали ще 2 мільярди гривень.

У пресслужбі Офісу Президента повідомили, що ці гроші виділили саме на ліквідацію наслідків повеней на заході України.

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"У такий спосіб документ регулює питання фінансового забезпечення заходів з подолання наслідків повені у західних областях України, а також заходів, пов'язаних із запобіганням виникненню надзвичайних ситуацій", – зазначили в ОП.

У пресслужбі наголосили, що резервний фонд існує саме для таких випадків, що не мають постійного характеру і не могли бути передбачені при складанні проєкту бюджету.

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