Live
Просмотров: Время чтения: 2 мин

Украину в течение дня атаковали более 170 БПЛА: какие результаты по сбитым аппаратам

Татьяна Бабич
Сколько дронов и ракет S8000 сбила ПВО за день 2 ноября - 24 Канал

Сколько дронов сбили силы ПВО в течение 2 ноября / Getty Images

В течение дня 2 ноября российские войска запустили по Украине 171 ударный дрон и 10 аппаратов S8000. Силы противовоздушной обороны сбили 139 беспилотников и восемь ракетных комплексов.

Об этом говорится в сообщении Воздушных сил ВС Украины.

 
Adv

популярные видео

Каковы подробности атаки?

Воздушное нападение противника продолжалось с 06:30 до 19:00. Оккупанты применили 103 реактивных беспилотника, а также аппараты типа "Гербера", дроны других модификаций и модели S8000 "Бандероль"/"Дань-Т".

Украинским защитникам неба удалось ликвидировать 78 реактивных целей благодаря совместной работе огневых групп и средств радиоэлектронной борьбы. В то же время около 20 ударных беспилотников по состоянию на вечер все еще находились в воздухе, поэтому боевые действия по их перехвату продолжались.

Сбитые цели / Воздушные силы

Опасность с воздуха сохраняется

Военные подчеркнули важность оперативной реакции на угрозы со стороны противника. Граждан настойчиво призывают не игнорировать сигналы воздушной тревоги и оставаться в укрытиях до отбоя.

В частности, вечером под ударом БпЛА в очередной раз оказался Киев – в городе гремели взрывы и работали силы ПВО.

Прогнозы

Чи оголосять Україна та Росія енергетичне перемир'я до зими?

Чи оголосять Україна та Росія енергетичне перемир'я до зими?

Гаряче
x2
34 111
28 днів
 Больше прогнозов здесь →

Ранее мы писали о том, что российские войска массированно атаковали Одесскую область. Под ударом оказались энергетические и гражданские объекты, часть жителей осталась без электроснабжения. Также вражеские беспилотники атаковали Житомирщину. В ряде общин есть пострадавшие и повреждения инфраструктуры.

Комментарии

Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Реклама
Adv