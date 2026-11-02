Україну протягом дня атакували понад 170 БпЛА: які результати збиття

Про це йдеться у повідомленні Повітряних Сил ЗС України.

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Які подробиці атаки?

Повітряний напад противника тривав із 06:30 до 19:00. Окупанти застосували 103 реактивні безпілотники, а також апарати типу Гербера, дрони інших модифікацій та моделі S8000 "Бандероль"/"Дань-Т".

Українським захисникам неба вдалося ліквідувати 78 реактивних цілей завдяки спільній роботі вогневих груп і засобів радіоелектронної боротьби. Водночас близько 20 ударних безпілотників станом на вечір ще перебували в повітрі, тож бойові дії на перехоплення тривали.

Збиті цілі / Повітряні сили

Небезпека з повітря зберігається

Військові наголосили на важливості оперативної реакції на загрози з боку противника. Громадян наполегливо закликають не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та залишатися в укриттях до відбою.

Зокрема, ввечері під ударом БпЛА вчергове опинився Київ – у місті гриміли вибухи й працювали сили ППО.

Раніше ми писали про те, що російські війська масовано атакували Одещину. Під ударом опинилися енергетичні та цивільні об’єкти, частина жителів залишилася без електропостачання.

Також ворожі безпілотники атакували Житомирщину. У кількох громадах є постраждалі та пошкодження інфраструктури.