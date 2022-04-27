Об этом, передает 24 канал, на брифинге рассказал заместитель руководителя Офиса Президента Алексей Днепров.

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Одного из погибших наградят посмертно

Замглавы ОП подчеркнул, что Владимир Зеленский помиловал тех ветеранов АТО, которые захотели защищать Украину с оружием в руках. При принятии соответствующего решения внимание обращалось на их боевой опыт, а также другие факторы.

К сожалению, двое из помилованных осужденных погибли в боях с российскими оккупантами. Один из них был подан на награждение посмертно за геройский поступок во время боевого столкновения,

– отметил он.

Брифинг Алексея Днепрова от 27 апреля: смотрите видео

Известно, что за Украину воевать отправились 363 осужденных. Они получили помилование от Владимира Зеленского и приступили к бою против оккупантов. Некоторые из них уже получили награды.

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