Про це, передає 24 канал, під час брифінгу розповів заступник керівника Офісу Президента Олексій Дніпров.

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Одного із загиблих нагородять посмертно

Заступник глави ОП підкреслив, що Володимир Зеленський помилував тих ветеранів АТО, які захотіли захищати Україну зі зброєю у руках. Під час ухвалення відповідного рішення увагу звертали на їхній бойовий досвід, а також інші фактори.

На жаль, двоє з помилуваних засуджених загинули в боях з російськими окупантами. Одного із них подали на нагородження посмертно за геройський вчинок під час бойового зіткнення,

– зазначив він.

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Відомо, що за Україну воювати відправилися 363 засуджені. Вони отримали помилування від Володимира Зеленського та стали до бою проти окупантів. Деякі з них уже отримали нагороди.

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