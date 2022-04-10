Багато засуджених хочуть захищати рідну землю. У Мін'юсті пояснили, як законно пройти процедуру звільнення.

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З окупантами борються 363 засуджені

Від початку війни президент Володимир Зеленський прийняв 3 укази про помилування, завдяки яким 363 засуджені вирушили захищати Україну. Ув'язнені продовжують надсилати клопотання про бажання служити. Вони отримали право звертатися до суду та прокуратури щодо звільнення для служби у ЗСУ.

Вже є приклади героїзму під час захисту Батьківщини засудженими. Але, на жаль, є і втрати,

– зазначили у Мін'юсті.

За Батьківщину поклали життя двоє засуджених – киянин та мешканець Житомирщини, які відбували покарання в одній з установ центрального регіону. Обох ув'язнених звільнили на підставі указу президента про помилування. Після цього вони звернулися до військкомату, де їм призначили військові підрозділи.

"Обидва загинули в боях із російськими загарбниками. За проявлену звитягу один із наших героїв представлений до державної нагороди "За мужність" посмертно", – додали у Мін'юсті.

У міністерстві зауважили, що пишаються самовідданими українськими захисниками, адже перед ворогом увесь народ встав плече до плеча, роблячи спільну справу.

Дивіться комунікаційне роз'яснення, як засудженим долучитися до оборони України / Фото Мін'юст

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