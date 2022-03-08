Його справжнє ім'я Даніель Лящук і він є громадянином білорусі. Раніше військовий прокурор називав його одним із найнебезпечніших та найжорстокіших зі всіх підозрюваних бійців роти "Торнадо". Про повернення "Моджахеда" на війну повідомляє 24 канал із посиланням на відео бійця.

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Його демонізувала ворожа пропаганда

Варто зауважити, що рупори Кремля багато років максимально демонізували розформовану роту "Торнадо", яка воювала за Україну на Донбасі. Мовляв, вони вдавалися до катувань і проявляли максимальну ненависть до росіян.

Ймовірно, це досить добре, оскільки тепер російська орда буде ще більше боятися зустрічі із ЗСУ. Адже одним із бійців завжди може виявитися білорус "Моджахед".

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