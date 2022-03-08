Его настоящее имя Даниэль Лящук и он является гражданином Беларуси. Ранее военный прокурор называл его одним из самых опасных и жестоких из всех подозреваемых бойцов роты "Торнадо". О возвращении "Моджахеда" на войну сообщает 24 канал со ссылкой на видео бойца.

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Его демонизировала вражеская пропаганда

Стоит отметить, что рупоры Кремля много лет максимально демонизировали расформированную роту "Торнадо", которая воевала за Украину на Донбассе. Мол, они прибегали к пыткам и проявляли максимальную ненависть к россиянам.

Вероятно, это достаточно хорошо, поскольку теперь российская орда будет еще больше бояться встречи с ВСУ. Ведь одним из бойцов всегда может оказаться белорус "Моджахед".

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