Ракеты выпустили из Каспийского моря: подробности удара россиян по Одессе

Россияне сегодня нанесли ракетный удар по Одессе. Из-за этого 2 ракеты поразили объекты инфраструктуры.

Россияне выпустили ракеты из стратегической авиации из района Каспийского моря. 2 вражеские ракеты удалось сбить, однако другие таки нанесли удар по Одессе.

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Наши защитники уничтожили еще и 2 беспилотника

Нашим защитникам удалось уничтожить не только 2 ракеты, но и 2 беспилотника, которые, вероятно, корректировали огонь врага. Но, к сожалению, 2 крылатые ракеты таки достигли своей цели. В Одесской области впоследствии уточнили, что они попали в инфраструктурный объект.

Данных о пострадавших пока нет.

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