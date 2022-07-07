Сколько и какие ракеты есть у россии

На начало войны у россии было около 7 тысяч ракет средней и ближней дальности действия – до 5500 километров. Из них почти половина – не высокоточные ракеты Х-22, Х-55, комплексов "Точка-У".

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Поэтому сначала страна-агрессор преимущественно использовала ракеты типа "Калибр" (морское базирование) и ракетные комплексы "Искандер". Меньше ракеты Х-101 и несколько раз заявляла о применении последней своей разработки – Х-47 "Кинжал".

Однако россия не рассчитывала на длительную войну, поэтому оккупанты начали активно использовать эти ракеты, при том, что их запас не был слишком большим (2 – 3 тысячи единиц).

Обратите внимание! Еще в мае появились первые сообщения о том, что минобороны россии пытается закупить ракеты в Китае, Северной Корее и других диктаторских странах.

Тогда же оккупанты впервые применили ракеты Х-59 – они старые, советские, но достаточно точные. Круговое возможное отклонение указано менее 10 метров, но СССР и россия часто преувеличивали реальную точность оружия, поэтому оно может быть другим.

Какими ракетами россия атакует Украину / Инфографика Forbes

Ракет в россии еще на несколько месяцев бомбардировок

Как пишет издание, россия уже использовала по Украине около 3 тысяч ракет, и, скорее всего, ракет "Калибр" и "Искандер" осталось немного.

Если у россиян действительно заканчиваются Х-101, "Калибры" и дальнобойные ракеты комплексов "Искандер", то с дальностью более 500 километров остаются только старые Х-55 и Х-22. Этих ракет у россии более 2 тысяч и их может хватить еще на несколько месяцев бомбардировок. А их неточность может привести к ужасным последствиям.

Подтверждением тому, что россия уже использовала большинство дальнобойных ракет является то, что оккупанты используют не только старые и дешевые ракеты, но и новые и дорогие. В частности, противокорабельные ракеты П-800 "Оникс" стоимостью свыше 1 миллиона долларов за единицу.

беларусь – плацдарм для российских атак

Враг атакует Украину с разных сторон, разными типами ракет. Так, последний удар по заводу "Артем" в Киеве сначала произошел из направления акватории Черного моря. Но силы противовоздушной обороны отразили все ракеты. После чего удар по заводу уже нанесли со стороны беларуси.

Учитывая, что, по крайней мере, две ракеты не долетели до цели, враг выбирал максимально низкую траекторию полета. То есть россия просчитывает направление и траекторию, где у нас малейшие шансы на сбитие ракет.

К слову, разведка Великобритании заявила, что россияне используют противокорабельные ракеты воздушного базирования для наземных атак. Вероятно, все потому, что у врага кончаются запасы высокоточного оружия.

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