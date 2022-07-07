Скільки і які ракети є в росії

На початок війни у росії було майже 7 тисяч ракет середньої та ближньої дальності дії – до 5 500 кілометрів. З них майже половина – не високоточні ракети Х-22, Х-55, комплекси "Точка-У".

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Тож спершу країна-агресорка переважно використовувала ракети типу "Калібр" (морського базування) і ракетні комплекси "Іскандер". Менше – ракети Х-101 і кілька разів заявляла про застосування останньої своєї розробки – Х-47 "Кинджал".

Однак росія не розраховувала на тривалу війну, тож окупанти почали активно використовувати ці ракети при тому, що їхній запас не був аж надто великим (2 – 3 тисячі одиниць).

Зверніть увагу! Ще у травні з'явились перші повідомлення про те, що міноборони росії намагається закупити ракети в Китаї, Північній Кореї та інших диктаторських країнах.

Тоді ж окупанти вперше застосували ракети Х-59 – вони старі, радянські, але достатньо точні. Кругове можливе відхилення вказане менше 10 метрів, але СРСР і Росія часто перебільшували реальну точність зброї, тому вона може бути іншою.

Якими ракетами росія атакує Україну / Інфографіка Forbes

Ракет у росії ще на кілька місяців бомбардувань

Як пише видання, росія вже випустила по Україні близько 3 тисяч ракет, і швидше за все ракет "Калібр" та "Іскандер" залишилося небагато.

Якщо у росіян справді закінчуються Х-101, "Калібри" та далекобійні ракети комплексів "Іскандер", то з дальністю понад 500 кілометрів залишаються лише старі Х-55 та Х-22. Їх у росії понад 2 тисячі, що може вистачити ще на кілька місяців бомбардувань. А їхня неточність може призвести до жахливих наслідків.

Підтвердженням тому, що росія уже використала більшість далекобійних ракет, є те, що окупанти використовують не тільки старі і дешеві ракети, а й нові і дорогі. Зокрема протикорабельні ракети П-800 "Онікс" вартістю понад 1 мільйон доларів за одиницю.

білорусь – плацдарм для російських атак

Ворог атакує Україну з різних боків, різними типами ракет. Так, останній удар по заводу "Артем" у Києві спочатку відбувся з напрямку акваторії Чорного моря. Але Сили протиповітряної оборони відбили всі ракети. Після чого удару по заводу вже завдали з боку білорусі.

Враховуючи, що принаймні дві ракети не долетіли до цілі, ворог обирав максимально низьку траєкторію польоту. Тобто росія прораховує напрямок і траєкторію, де у нас найменші шанси на збиття ракет.

До слова, розвідка Великої Британії заявила, що росіяни використовують протикорабельні ракети повітряного базування для наземних атак. Ймовірно, все тому, що у ворога закінчуються запаси високоточної зброї.

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