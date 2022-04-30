20 гражданских из "Азовстали" удалось эвакуировать: они должны попасть в Запорожье
Источник:телеграм "АЗОВ – Мариуполь"
С "Азовстали" впервые удалось вывезти гражданских людей. 20 мирных жителей Мариуполя теперь должны попасть в Запорожье.
Режим тишины был оговорен на 6:00 30 апреля. Однако всю ночь и все утро оккупанты обстреливали завод из артиллерии. Об этом сообщил заместитель командира полка "Азов" Святослав Паламар.
Обратите внимание Россияне убили военного, которого взяли в плен в Мариуполе: матери прислали фото мертвого сына
Уже идет режим тишины
Святослав Паламар заявил, что в Мариуполе с 11:00 начался режим тишины. Обе стороны соблюдают режим прекращения огня.
Эвакуационных автобусов ждали более 12 часов. Около 18:25 они прибыли к "Азовстали".
После прибытия автобуса защитники Мариуполя передали 20 мирных жителей, которых удалось вызволить из-под завалов.
По состоянию на 19:40 мы передали в условленное место 20 гражданских, которых удалось вызволить из-под завалов – женщины и дети. Надеемся, что они поедут в договоренном направлении, а именно в Запорожье, на подконтрольную Украине территорию,
– заявил Паламар.
В то же время, наши военные продолжают спасение людей, которые оказались под завалами на "Азовстали".
Заметим, что сегодня эвакуация из "Азовстали" прошла впервые. Российские оккупанты ежедневно обстреливают завод и наносят авиаудары. В частности, во время бомбежек 28 апреля россияне попали в госпиталь, где находились около 500 человек, среди которых раненые и врачи.
Но, несмотря на все атаки, "Азовсталь" держится. Россияне постоянно делают вбросы о том, что контролируют Мариуполь, однако территорию завода покорить они не могут.
Заметьте – мэр Мариуполя умоляет о помощи городу: смотрите видео