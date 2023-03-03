Цель проекта – закупить 25 разведкомплекса общей стоимостью 325 миллионов гривен.
К теме "Око за око" и "Длинные РУКи ТрО": в "Повернись живим" объяснили важность проектов
В эту сумму будет входить закупка:
- 25 авто с пунктом управления комплексами,
- 75 беспилотных летательных аппаратов,
- 25 пусковых установок.
Современные разведкомплексы "ШАРК" / Фото ОККО
Для этого сеть ОККО с 1 ноября 2022 перечисляет по 1 гривне со стоимости каждого литра брендовых видов топлива PULLS 95 и PULLS DIESEL в фонд ШАРКов.
Известно, что приобретенные комплексы "Повернись живим" будут распределяться, опираясь на текущую ситуацию на фронте и рекомендации Генштаба ВСУ.