Цель проекта – закупить 25 разведкомплекса общей стоимостью 325 миллионов гривен.

К теме "Око за око" и "Длинные РУКи ТрО": в "Повернись живим" объяснили важность проектов

В эту сумму будет входить закупка:

  • 25 авто с пунктом управления комплексами,
  • 75 беспилотных летательных аппаратов,
  • 25 пусковых установок.


Современные разведкомплексы "ШАРК" / Фото ОККО

Для этого сеть ОККО с 1 ноября 2022 перечисляет по 1 гривне со стоимости каждого литра брендовых видов топлива PULLS 95 и PULLS DIESEL в фонд ШАРКов.

Известно, что приобретенные комплексы "Повернись живим" будут распределяться, опираясь на текущую ситуацию на фронте и рекомендации Генштаба ВСУ.