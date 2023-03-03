Мета проєкту – закупити 25 розвідкомплексів загальною вартістю 325 мільйонів гривень.

До теми "ОКО за ОКО" та "Довгі РУКи ТрО": у "Повернись живим" пояснили важливість проєктів

У цю суму входитиме закупівля:

25 авто з пунктом управління комплексами,

75 безпілотних літальних апаратів,

25 пускових установок.



Сучасні розвідкомплекси "ШАРК" / Фото ОККО

Для цього мережа ОККО з 1 листопада 2022 року перераховує по 1 гривні з вартості кожного літра брендових видів пального PULLS 95 та PULLS DIESEL у фонд ШАРКів.

Відомо, що придбані комплекси "Повернись живим" розподілятимуть, спираючись на поточну ситуацію на фронті та рекомендації Генштабу ЗСУ.