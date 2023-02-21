Директор департаменту розвитку й партнерства фонду "Повернись живим" Олег Карпенко в ефірі 24 Каналу розповів деталі цих проєктів. Він також пояснив їхнє значення для відбиття російської агресії.

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"Око за око"

Проєкт "Око за око" благодійний фонд "Повернись живим" проводить разом з мережею АЗК OKKO. Мета цього зборку – купити для українського війська 25 розвідкомплексів "Шарк".

Збір триває десь так, як ми собі й планували, усе добре. Великою заслугою в цьому є просто неймовірна робота команди OKKO та наших комунікаційників. Відповідно все триває так, як ми собі й планували,

– запевняє Олег Карпенко.

Тож він вважає, що вже зовсім скоро вдасться закрити збір на усі 25 комплексів. Наразі зібрано понад 240 мільйонів з необхідних 325. Цієї суми достатньо для 18 комплексів "Шарк".

"Ми по суті створили новий продукт, якого до цього не було в армії. Ми поєднали виробників БПЛА й виробників автомобільної техніки, і вони створили максимально ефективний комплекс, що дозволить нашим бригадам виконувати завдання з виявлення ворога й коригуванню нашої артилерії", – пояснив волонтер.

Карпенко про роботу фонду "Повернись живим": дивіться відео

"Довгі РУКи ТрО"

Ще один важливий проєкт фонду "Повернись живим" – "Довгі РУКи ТрО". У його межах фонд планує забезпечити розвідувально-ударними комплексами 31 бригаду територіальної оборони ЗСУ.

Вони подекуди на одному рівні з механізованими бригадами виконують завдання в районах бойових дій. Метою цього проєкту є збільшення дальності враження противника,

– зазначив Олег Карпенко.

Він пояснює, що нині на озброєнні сил ТрО є щонайбільш 82-міліметрові міномети з максимальною дальністю стрільби до 4 кілометрів. І завдання фонду – збільшити дальність за рахунок надання 120-міліметрових мінометів з дальністю до 7 кілометрів.

"Але не просто мінометів, а в складі комплексу з усім необхідним, щоб підрозділи могли повноцінно виконувати поставлені завдання. Проєкт рухається не так швидко, як ми хотіли б, але 57% ми вже зібрали й закрили 3 області", – розповів волонтер.

Розвідувально-ударні комплекси

Міномети є вкрай важливою зброєю в протистоянні Росії, яка воює виключно за допомогою піхотних штурмів. Тож цей збір є доволі знаковим для обороноздатності країни. Кожен розвідувально-ударний комплекс, яким бригади ТрО забезпечуватиме фонд "Повернись живим", включають: