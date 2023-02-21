Директор департамента развития и партнерства фонда "Вернись живым" Олег Карпенко в эфире 24 Канала поведал детали этих проектов. Он также объяснил их значение для отражения российской агрессии.

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"Око за Око"

Проект "Око за Око" благотворительный фонд "Вернись живым" проводит вместе с сетью АЗК OKKO. Цель этого сборка – купить для украинского войска 25 разведкомплексов "Шарк".

Сбор продолжается где-то так, как мы планировали, все хорошо. Большой заслугой в этом просто невероятная работа команды OKKO и наших коммуникационников. Соответственно, все продолжается так, как мы себе и планировали,

– уверяет Олег Карпенко.

Он считает, что уже совсем скоро удастся закрыть сбор на все 25 комплексов. В настоящее время собрано более 240 миллионов из необходимых 325. Этой суммы достаточно для 18 комплексов "Шарк".

"Мы, по сути, создали новый продукт, которого до этого не было в армии. Мы объединили производителей БПЛА и производителей автомобильной техники, и они создали максимально эффективный комплекс, который позволит нашим бригадам выполнять задачи по выявлению врага и корректировке нашей артиллерии", – пояснил волонтер.

Карпенко о работе фонда "Вернись живым": смотрите видео

"Длинные РУКи ТрО"

Еще один важный проект фонда "Вернись живым" – "Длинные РУКи ТрО". В его пределах фонд планирует обеспечить разведывательно-ударными комплексами 31 бригаду территориальной обороны ВСУ.

Они иногда на одном уровне с механизированными бригадами выполняют задачи в районах боевых действий. Целью этого проекта является увеличение дальности поражения противника,

– отметил Олег Карпенко.

Он объясняет, что в настоящее время на вооружении сил ТРО есть максимум 82-миллиметровые минометы с максимальной дальностью стрельбы до 4 километров. И задача фонда – увеличить дальность за счет предоставления 120-миллиметровых минометов с дальностью до 7 километров.

"Но не просто минометов, а в составе комплекса со всем необходимым, чтобы подразделения могли полноценно выполнять поставленные задачи. Проект двигается не так быстро, как мы хотели бы, но 57% мы уже собрали и закрыли 3 области", – рассказал волонтер.

Разведывательно-ударные комплексы

Минометы являются очень важным оружием в противостоянии России, которая воюет исключительно с помощью пехотных штурмов. Поэтому этот сбор достаточно знаковый для обороноспособности страны. Каждый разведывательно-ударный комплекс, которым бригады ТРО будет обеспечивать фонд "Вернись живым", включают: