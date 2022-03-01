В Генштабе опубликовали фотографию ракет NLAW и Javelin, которые получила украинская армия. И поблагодарили за это украинских партнеров.
Стоило внимания В результате обстрелов телебашни погибли 5 человек, еще 5 – ранены
Именно такими ракетами уничтожается вражеская техника – танки и боевые бронированные машины.
"Потери РФ за 5 дней: почти 200 танков и около 850 ББМ. А тысячи NLAW и Javelin еще ждут своего времени", – говорится в описании к фото.
Плюс два танка и четыре ББМ
Так, Украина дополнительно уничтожила еще два танка и четыре ББМ противника. По состоянию на 12:00 1 марта ориентировочные потери вооружения и военной техники противника ВС РФ составили:
- самолетов – 29,
- вертолетов – 29,
- танков – 198,
- ББМ – 846
- артиллерийских систем – 77,
- средств ПВО – 7,
- реактивные системы залпового огня – 24,
- БПЛА – 3
- АТТ – 305
- цистерн с ГСМ – 60
- кораблей, катеров – 2.