У Генштабі опублікували фотографію ракет NLAW та Javelin, які отримала українська армія. І подякували за це українським партнерам.
Варте уваги Внаслідок обстрілів телевежі загинули 5 людей, ще 5 – поранені
Саме такими ракетами знищується ворожа техніка – танки та бойові броньовані машини
"Втрати РФ за 5 днів: майже 200 танків та близько 850 ББМ. А тисячі NLAW та Javelin ще чекають на свій час", – йдеться в описі до фото.
Плюс два танки та чотири ББМ
Таким чином Україна додатково знищила ще два танки та чотири ББМ противника. Адже станом на 12:00 1 березня орієнтовні втрати озброєння та військової техніки противника ЗС РФ склали:
- літаків – 29,
- гелікоптерів – 29,
- танків – 198,
- ББМ – 846,
- артилерійських систем – 77,
- засобів ППО – 7,
- реактивні системи залпового вогню – 24,
- БПЛА – 3
- АТТ – 305,
- цистерн з ПММ – 60
- кораблів, катерів – 2.