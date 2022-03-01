У Генштабі опублікували фотографію ракет NLAW та Javelin, які отримала українська армія. І подякували за це українським партнерам.

Варте уваги Внаслідок обстрілів телевежі загинули 5 людей, ще 5 – поранені

Саме такими ракетами знищується ворожа техніка – танки та бойові броньовані машини

"Втрати РФ за 5 днів: майже 200 танків та близько 850 ББМ. А тисячі NLAW та Javelin ще чекають на свій час", – йдеться в описі до фото.

Плюс два танки та чотири ББМ

Таким чином Україна додатково знищила ще два танки та чотири ББМ противника. Адже станом на 12:00 1 березня орієнтовні втрати озброєння та військової техніки противника ЗС РФ склали:

  • літаків – 29,
  • гелікоптерів – 29,
  • танків – 198,
  • ББМ – 846,
  • артилерійських систем – 77,
  • засобів ППО – 7,
  • реактивні системи залпового вогню – 24,
  • БПЛА – 3
  • АТТ – 305,
  • цистерн з ПММ – 60
  • кораблів, катерів – 2.