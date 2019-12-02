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      200 миллионов гривен на жилье для ветеранов АТО: Зеленский сообщил детали

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      Ветераны АТО получат жилье / Соцсети

      Президент Владимир Зеленский в традиционном влоге рассказал о запуске программы выделения средств на жилье для ветеранов АТО и их семей.

      Президент также добавил, что власть и в дальнейшем будет искать больше денег для покупки квартир для ветеранов войны на Донбассе.

      Стоит посмотреть: Семья ветеранов вынуждена жить в гараже во Львове: детали

      По его словам, в прошлом месяце было выделено 300 миллионов гривен. Зеленский отметил, что квартирами были обеспечены около 950 семей.

      Глава государства уточнил, что эта программа действует не только для ветеранов АТО, но и для переселенцев из оккупированного Донбасса.

      Отметим, что в октябре этого года при Министерстве по делам ветеранов создали совет семей погибших на Донбассе военных.

      Согласно приказу, председателем совета назначена жена погибшего воина, Героя Украины, Ирина Михнюк, которая должна выбрать и предложить министерству остальных членов совета.

      Что известно об инициативе создания совета семей ветеранов?Разговор о создании совета семей погибших военных при министерстве ветеранов состоялась во время встречи Зеленского с родственниками погибших в День защитника Украины. Тогда президент и Министр финансов поддержали инициативу и пообещали создать совещательный орган.

      Кроме того, на встрече обсуждались вопросы совершенствования закона о ветеранах войны, а также ряд других инициатив.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Новости политики Владимир Зеленский Вооруженные силы Украины АТО Министерство по делам ветеранов Война на Донбассе
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